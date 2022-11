Van Gaal viel 15 kilo af met vasten, dít moet je weten

Volgens Pijl is vasten simpel uit te leggen. „Vasten is niet eten. Je moet natuurlijk wel blijven drinken. Geen fris- en/of fruitdranken, maar je kunt wel water, koffie of thee drinken. Ik zou aanraden om niet langer dan vijf dagen achtereen te vasten. Als je te lang vast, ga je voedingsstoffen missen en verlies je naast vetweefsel steeds meer spierweefsel en dat is niet goed voor je. Voor wat precies te lang is, is nog geen wetenschappelijk bewijs gevonden.”

„Het is wel wetenschappelijk gebleken dat de positieve effecten van vasten op je stofwisseling – en uiteindelijk ook op je gezondheid – voor een belangrijk deel komen omdat je minder makkelijk verteerbare koolhydraten en minder eiwitten eet. Dus je krijgt minder brandstoffen en bouwstoffen binnen en het lichaam ziet dat als een bedreigende situatie”, aldus Pijl. „Je zou wel in die periode van vijf dagen alleen maar groene groenten tot je mogen nemen. Daar zitten heel weinig eiwitten in en nagenoeg geen suikers.”

Het lichaam gaat reageren op de bedreiging, legt Pijl uit. „Het gooit de hele stofwisseling om. Enerzijds gaat het de afvalproducten in ons lichaam gebruiken als brandstof, dus die afvalstoffen worden daarmee opgeruimd. Anderzijds gaan de cellen zich beschermen tegen allerlei vormen van beschadiging. Door het voedseltekort gaan de cellen in de overlevingsstand. Deze twee veranderingen in het lichaam maakt dat vijf dagen vasten goed is voor je gezondheid.”

Volgens Pijl zijn mensen gemaakt om te leven met zonlicht. „Als de zon opkomt worden we actief en als de zonder ondergaat worden we inactief. De stofwisseling verandert mee op dat ritme, maar ook voeding speelt een grote rol in onze biologische klok. We grazen nu de hele dag door, ook als het al donker is en dat ontregelt de biologische klok. Daardoor is het ongezond om de hele dag door te eten.”

„Time restricted eating verwarren we in Nederland vaak met intermittent fasting. In dit dieet eet je alleen tussen bepaalde tijdstippen op een dag. Het is dus niet echt vasten. Veel vrouwen kiezen ervoor om het ontbijt over te slaan in dit dieet. En dan hoor ik iedereen denken: ’Dat is toch slecht?’, maar er is nooit wetenschappelijk aangetoond dat het overslaan van het ontbijt slecht is voor je gezondheid.

Wel denk ik dat het ’t beste zou zijn als vrouwen wel ontbijten en vanaf 16.00 uur niets meer eten, maar dat is naar mijn idee niet haalbaar in onze samenleving. Door aan time restricted eating te doen, ontregelt je biologische klok en dus je stofwisseling niet.”

Volgens Pijl zijn er meer vormen van vasten. „Je hebt de volgende vormen van vasten:

Dit houdt in dat je eens in de één, twee of drie maanden een periode van vijf dagen niets eet of alleen groene groente.

Dit houdt in dat je een aantal dagen per week vast, dus bijvoorbeeld twee dagen vasten en vijf dagen normaal eten.

Dit is dus eigenlijk geen vasten, maar hoort wel in dit rijtje thuis.”

Na de periode van vasten mag je dus weer eten, legt Pijl uit, maar je moet je wel aan drie belangrijke regels van gezond eten houden:

1. „Blijf weg van alles wat de industrie heeft aangeraakt.

Hiermee bedoel ik dat je voornamelijk onbewerkt voedsel moet eten, zoals avocado, zilvervliesrijst, groente etc. en blijf weg van bijvoorbeeld sauzen, dranken, koeken, pasta, witte rijst etc.

2. Eet gevarieerd

3. Eet niet te veel, stop als je genoeg hebt

Dit vind ik de belangrijkste regels wat betreft gezond eten.”

Hanno Pijl doet zelf aan periodiek vasten. „Ik merk na de periode van vasten wel dat ik een tijd niet heb gegeten en ik heb na die vijf dagen wel behoefte aan normaal voedsel, maar ik kan het prima volhouden en werk in die periode ook altijd door.

Sommige mensen ervaren een slap gevoel en hoofdpijn. Als je bij wijze van spreken niet meer op je benen kunt staan, moet je stoppen. Vrouwen die chronisch ziek zijn, raad ik aan om vasten eerst te overleggen met hun arts.

Het Voedingscentrum laat weten dat wanneer je langere tijd afwisselend vast, het belangrijk is om goed in de gaten te houden dat je wel voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt op de dagen of tijdstippen dat je wel eet. Houd bij wat je eet in een eetdagboek of vraag advies aan een diëtist.

