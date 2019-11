Kunstenares deelt Tinder-man op in 250 categorieën

De fotografe en kunstlerares is twee jaar geleden begonnen met ’Tinderen’. Het begon uit lichte eenzaamheid, maar als snel viel het haar op dat veel mannen dezelfde soort foto’s in hun profiel plaatsen. Dat was de start van het nieuwe kunstproject, Tinder Collection.

Inmiddels zijn de screenshots opgedeeld in 250 categorieën. „Dat massale ‘hetzelfde’, dat maakt het ergens hol. Ik bedoel, we kopiëren elkaar in de hoop dat dat werkt, maar we blijven eenzaam, en we blijven op zoek,” zegt Annemée in een interview met Vice.

Het blijkt dat mannen over het algemeen niet heel origineel zijn in hun fotokeuze, maar of het ze ook opvalt? Niet echt. „Ik heb dat weleens gevraagd, ja. Maar dan kreeg ik als antwoord: wow, je denkt er echt veel te diep over na, dit was gewoon een leuke foto en een leuk moment.”

De kunstenares heeft het project recent weer opgepakt en merkt op dat de foto’s in een paar jaar tijd best veel zijn veranderd. In plaats van selfies focust de Tinder-man zich nu meer op reis-foto’s, hobby’s en andere doe-dingen.