Limburgse miljonair overvallen

De 73-jarige Wesly is naast zakenman ook voorzitter van de Joodse gemeenschap in Limburg. Vorig jaar zei hij nog met de dood bedreigd te worden. Iemand had op Facebook geschreven dat hij Wesly wel onverdoofd wilde slachten. Hij noemde het zelf toen ’een poging tot moord’. „Sinds dat moment, en ik kan wel tegen een stootje, slaap ik niet en ben ik vreselijk bang," zei hij tegen 1Limburg.

Wesly werd in zijn villa in de wijk Scharn vastgebonden. Rond vijf uur maandagochtend wist hij zich te bevrijden. De zakenman raakte licht gewond, zo schrijft De Limburger.

Onduidelijk is of de overvallers wat hebben meegenomen. De zakenman is naar het ziekenhuis gebracht.

Wesly is eigenaar van twee hotels in Maastricht. Ook is hij hartstochtelijk fan van de plaatselijke voetbalclub MVV. Verder is Wesly de honorair consul voor de staat Israel in de drie zuidelijke provincies van ons land.

Benoit Wesly probeerde in 2015 nog burgemeester van Maastricht te worden. Hij werd toen vanwege zijn hoge leeftijd afgewezen. Hij sprak toen boos van leeftijdsdiscriminatie.