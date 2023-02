Marokko neemt na jaren dwarsliggen mondjesmaat uitgeprocedeerde asielzoekers terug

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft woensdag in de Marokkaanse hoofdstad Rabat met de Marokkaanse minister Abdelouafi Laftit van Binnenlandse Zaken gesproken over migratie en terugkeer. Met concrete afspraken komt de bewindsman niet terug, wel met de toezegging dat Laftit binnenkort naar Nederland komt. „Maar sommige dingen springen er wel uit. We willen wat doen aan Marokkaanse jongeren die zonder begeleiding naar Europa komen, zonder dat ze kans maken op asiel”, zegt de bewindsman onder de wuivende palmbomen in de Marokkaanse koningsstad. „Jongeren met weinig kans komen vaker voor in de verkeerde rijtjes.”

Het was een zeldzaam gesprek. De band tussen Rabat en Den Haag stond lange tijd onder hoogspanning. De Marokkaanse autoriteiten weigerden jarenlang om onderdanen vanuit Nederland terug te nemen. Daarin zit nu in ieder geval weer een beetje schot, blijkt uit cijfers van de staatssecretaris. Sinds juli 2021 zijn er namelijk 125 uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers teruggekeerd, van wie 83 vrijwillig en 42 gedwongen. Van hen werden er 26 uitgezet met een zogeheten laissez passer: een tijdelijk inreisdocument dat Marokko lange tijd nauwelijks verstrekte aan Nederland, waardoor uitzetten werd gefrustreerd.

Het gaat nog wel om een relatief klein deel. Vorig jaar moesten er 1126 Marokkanen uit Nederland vertrekken. Toen vroegen bovendien 720 Marokkanen in Nederland asiel aan. Toch betekent het vooruitgang: voor 2021 keerden er nauwelijks uitgeprocedeerde Marokkanen terug.

Spoorloos

Van de Marokkanen die geen recht hebben om te blijven, verdwijnt nog altijd het merendeel spoorloos. Meer dan 70 procent van de geweigerde Marokkaanse migranten vertrok volgens de laatste cijfers ’met onbekende bestemming’. In praktijk reizen zij regelmatig door naar een ander Europees land om daar hun geluk te beproeven, of belanden ze in de illegaliteit. „Dat is uitermate slecht”, erkent de staatssecretaris. „Naar 0 procent zal het niet gaan, maar het helpt wel dat we ze in detentie kunnen zetten.” Inmiddels mogen uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko van de rechter namelijk weer worden vastgezet in afwachting op hun uitzetting, waardoor vanuit het kabinet wordt gehoopt dat ze niet meer massaal spoorloos verdwijnen.

Volgens staatssecretaris Van der Burg is de band met Marokko inmiddels goed. Ⓒ ANP/HH

Marokko staat namelijk op de lijst van ’veilige landen’. Mensen uit die landen komen doorgaans niet in aanmerking voor asiel in Nederland. De ’veiligelanders’ zorgen echter wel voor relatief veel overlast en strafbare feiten. Bovendien houden ze schaarse plekken in de asielopvang bezet, terwijl andere asielzoekers mogelijk wel recht hebben op een verblijfsvergunning in Nederland.

Afgepoeierd

De Marokkaanse overheid werkte jaren niet mee aan een gedwongen of vrijwillig vertrek. Verzoeken werden afgepoeierd of er werd zelfs niet eens gereageerd. De relatie raakte helemaal bekoeld toen voormalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) aan de bel wilde trekken en op december 2019 met de Marokkaanse ambassadeur in Nederland had afgesproken op haar departement. De ambassadeur schoffeerde de veelvuldig schutterende staatssecretaris door kort voor de afspraak af te zeggen.

De bewindsvrouw liet die middag nog weten dat het haar inzet bleef om een bezoek te brengen aan Marokko om over de problemen met uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers te praten. Vervolgens moest ze tijdens opeenvolgende Kamerdebatten melden dat ze geen voet tussen de deur kreeg. „Ik kan wel als toerist gaan, maar dan krijg ik de juiste mensen niet te spreken”, somberde ze. Om vervolgens te herhalen dat ze er niet welkom was.

Grillige partners

In die zin is het al winst dat Van der Burg nu wél aan tafel zit in Rabat, al blijven de Marokkanen in diplomatieke zin grillige partners, benadrukken betrokkenen. Eerder werd vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid al opgemerkt dat een kritische publicatie in een krant al tegen het zere been van de autoriteiten in de Marokkaanse hoofdstad kan zijn en zorgt voor tegenwerking bij terugname van onderdanen.

Inmiddels is de band goed, zegt Van der Burg. De onderlinge relatie, vertrouwen en regelmatig contact helpen daar volgens betrokkenen erg bij. Afgelopen jaren begon Den Haag een charmeoffensief richting Rabat, met bezoekjes over en weer, met onder meer de ontvangst van de Marokkaanse koning, waarbij premier Mark Rutte warme woorden sprak over ’intensivering’ van de ’prettige samenwerking’.

Niet gratis

De betere band is niet gratis: Nederland erkent de Marokkaanse aanspraak op de Westelijke Sahara en spreekt zich niet meer zo luid uit over de mensenrechten in het land en de positie van protestanten in het Rif-gebied. Al wordt achter de schermen stellig ontkend dat Nederland zich daarover minder uitlaat om de relatie goed te houden. Bovendien wil het kabinet Marokko verder paaien door legale migratie makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door aan Marokkanen makkelijker visa te verstrekken. „Daarover is nu niet gesproken, maar er zijn geen taboes”, vertelt Van der Burg.

Voor het kabinet staat er veel op het spel. Premier Rutte heeft de achterban van zijn VVD beloofd om de asielinstroom naar beneden te krijgen. Ook moet er meer werk worden gemaakt van de zogeheten ’uitstroom’: het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Vooralsnog blijft de instroom onverminderd hoog en verloopt terugkeer in de praktijk nog vaak moeizaam. Het kabinet kondigde aan met een pakket maatregelen te komen om daaraan wat te doen, maar dat is over de Provinciale Statenverkiezingen getild. Ondertussen staan coalitiepartijen VVD en CDA enerzijds, en D66 en CU anderzijds lijnrecht tegenover elkaar als het om asielmaatregelen gaat. Door politieke onmin lukt het al jaren niet tot fundamentele wijzigingen van het asielstelsel te komen.