Wiegel stapt op als informateur Zuid-Holland

Thierry Baudet en Hans Wiegel tijdens een diner eerder dit jaar. Ⓒ Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

ROTTERDAM - Hans Wiegel is opgestapt als informateur voor een nieuw provinciebestuur in Zuid Holland. Nadat het CDA zich uit de besprekingen had teruggetrokken, zag de oud-politicus er geen heil meer in.