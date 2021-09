Vakbond: 20 procent minder klanten horeca door pass sanitaire

Zij maakten zich van tevoren zorgen over eventuele problemen die zouden kunnen ontstaan bij het controleren van QR-codes, maar dat lijkt in de praktijk mee te vallen. Het scheelt wel dat de regels achteraf werden versoepeld en restaurateurs en caféhouders hun klanten niet ook naar een identiteitsbewijs hoeven te vragen.

Frankrijk voerde het toegangsbewijs deze zomer in. Sinds 21 juli moet iedereen die een pretpark, theater, bioscoop, zwembad of museum in wil, aantonen dat hij is gevaccineerd, negatief is getest of onlangs is genezen van corona. Op 9 augustus ging deze maatregel ook in voor de horeca. Sinds begin september wordt ook het personeel dat op deze plaatsen werkt op de pas gecontroleerd.

Vlak voor de invoering van het bewijs kwam een protestbeweging op gang. Tot nu toe gingen tegenstanders van de pas negen zaterdagen achter elkaar de straat op. Het hoogtepunt lag op 7 augustus, toen door heel Frankrijk 237.000 mensen demonstreerden. Sindsdien neemt de animo af, afgelopen zaterdag waren zij met 121.000.

Emmanuel Macron maakte de invoering van het bewijs bekend in een tv-toespraak op 12 juli. Een van de belangrijkste doelen was het oppeppen van de stagnerende vaccinatiegraad. Alleen al de aankondiging had een groot effect: in de 20 uur erna werden op Doctolib, de bekendste site om een prikafspraak te maken, 1,7 miljoen rendez-vous geregistreerd.

Op het moment van de speech van Macron had 53 procent van de Fransen ten minste één prik gehad, op dit moment is dat 74 procent. Een duidelijker cijfer is de (volledige) vaccinatiegraad van het aantal Fransen dat in aanmerking komt voor een inenting, dus iedereen boven de 12 jaar oud. Die lag eind vorige week op 80 procent.

Ondanks een hardnekkige protestbeweging, die kleiner wordt en zich tot grote opluchting van de president niet wist uit te breiden met de Gele Hesjes, lijkt het erop dat de Fransen de pass sanitaire hebben geaccepteerd. Zoals na de invoering van de avondklok en eerdere lockdowns ook al bleek zijn Fransen vrij gehoorzaam en angstig voor het coronavirus.