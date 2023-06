LIVE | Zoektocht nadert kritiek moment terwijl lucht in onderzeeër bijna op is

Video

'Europa eerste slachtoffer van kernoorlog'

Er wordt hevig gevochten aan het front in Oekraïne. Verder zijn er geluiden dat de Russische elite door alle ellende nog maar één uitweg ziet: de fles. Ook is er een nieuwe aflevering in de soap rond Wagner-baas Prigozjin en de Amerikaanse president Joe Biden vreest dat Poetin naar de bom grijpt. We...