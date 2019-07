Gökmen T. naar Pieter Baan Centrum om verkrachting

Op 1 juli bepaalde de rechtbank in de zaak rond de tramaanslag dat T. (38) naar het Pieter Baan Centrum moet, de observatiekliniek in Almere van justitie, om inzicht te krijgen in zijn psyche en gedachtegang. Het gedragskundige onderzoek naar T., die doorgaans zes weken in beslag neemt, zal naar verwachting in augustus beginnen.

T. wordt verdacht van verkrachting van zijn vriendin, op 10 juli 2017 in Utrecht. Het onderzoek in deze zaak is nog gaande. De rechtbank zal de verkrachtingszaak niet tegelijk met die rond de tramaanslag behandelen. Er is voor beide zaken nog geen inhoudelijke behandeling gepland.