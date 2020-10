Nederlands vaccin ligt tijdelijk stil na ’onverwachte ernstige bijwerking’

Het bedrijf, deel van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson, bevestigt dat een proefpersoon onverwacht ziek is geworden. Het bedrijf spreekt van een ’onverwachte ernstige bijwerking’. In totaal doen er 60.000 mensen mee aan de klinische testen.

Het bedrijf stelt dat dit de normale gang van zaken is. ,,Bijwerkingen zoals ziekten, ongevallen en dergelijke, zelfs ernstige, zijn een verwacht onderdeel van elke klinische studie, vooral grote studies.’’

Eerder werd ook het onderzoek rond het kandidaatvaccin van de univeriteit van Oxford en farmabedrijf AstraZeneca stilgelegd. Dat wordt gezien wordt als grootste kanshebber om als eerste een veilig en werkend middel op de markt te brengen. Een van de proefpersonen bleek een aandoening aan het ruggemerg te hebben. Na een korte onderbreking werd de studie voortgezet. Er bleek geen verband aantoonbaar met het vaccin.

Pauzering

Oxford en AstraZeneca hielden de tegenvaller aanvankelijk stil. Ook Johnson & Johnson brachten de pauzering niet zelf naar buiten. Dat is normaal, stelt het bedrijf in een reactie. ,,Hoewel het bedrijf alle onderzoeksonderzoekers op de hoogte stelt, maken we onderzoekspauzes doorgaans niet openbaar.’’

Anders ligt dat bij een onderbreking die wordt ingelast op last van een gezondheidsautoriteit, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Als die eist dat onderzoek wordt stilgelegd, maakt het bedrijf dat wel pro-actief bekend in ’vanwege de transparantie-eisen’.

Placebo

Johnson & Johnson wijst erop dat de kans op haperingen zoals deze groter wordt naarmate er meer proefpersonen meedoen. ,,Omdat veel onderzoeken placebo-gecontroleerd zijn, is het niet altijd meteen duidelijk of een deelnemer een onderzoeksbehandeling of een placebo (een nep-medicijn ter controle, red.) heeft gekregen.

Nog niet duidelijk is echter wat er aan de hand is met een van de proefpersonen. ,,We moeten de privacy van deze deelnemer respecteren. We leren ook meer te weten komen over de ziekte van deze deelnemer en het is belangrijk om alle feiten te hebben voordat we aanvullende informatie delen.’’

„De coronacrisis is niet voorbij zodra iedereen een spuit in zijn lichaam heeft. In plaats daarvan moeten we onze hoop vestigen op een combinatie aan factoren, zoals we nu ook zien in China”, legt Martin Visser uit in de podcast Kwestie van Centen.