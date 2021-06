Vermist: Haarlemse serval Bella

De serval is een middelgrote katachtige en heeft zeer lange poten, een kort staartje, lange nek en een kleine kop met grote, afgeronde oren en een korte snuit. De vacht is geelbruin met een onregelmatige tekening van zwarte strepen en vlekken. In het wild eten ze kleine zoogdieren, hagedissen, slangen, vogels en insecten. Soms worden ook vruchten, vissen en kikkers gegeten.

Tuinkamer

Inmiddels is de hele buurt uitgekamd en hebben eigenaren Mark en Ilse Heiliegers bij alle buren aangebeld, helaas nog zonder succes. ,,En we hebben de dierenambulance en politie ingelicht maar die zijn niet actief aan het zoeken.’’

Bella komt normaal gesproken niet buiten, vertelt Ilse. ,,Ze heeft een eigen plek aan huis. We hebben een tuinkamer voor haar laten bouwen met hekken voor het glas, zodat ze toch een beetje buiten en binnen is.’’

Ⓒ Eigen foto

Sociaal

Ilse wil benadrukken dat Bella geen wild dier is, thuis ligt ze dikwijls op de bank bij de kinderen. ,,En ze is erg sociaal naar mensen die bij ons op visite komen, dus ook vreemden.’’ Toch adviseert Ilse om Bella niet zelf te benaderen. ,,Ik heb namelijk geen idee hoe ze reageert als ze buiten is. Ik weet dat ze op ons goed reageert, dus kan ik haar dan beter zelf vangen.’’

Wie Bella ziet, kan contact opnemen met de Dierenambulance: 088-8113680.