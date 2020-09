Rutte en Koolmees praten met antiracisme-activisten

De protestbewegingen spraken de bewindslieden niet alleen over de manier waarop racisme in de samenleving kan worden bestreden, maar ook over hoe het maatschappelijk debat daarover op een goede manier kan worden gevoerd.

Rutte praatte in juni al met maatschappelijk en persoonlijk betrokkenen over racisme en discriminatie, maar hij had de twee protestbewegingen toen niet uitgenodigd. Die noemden het eerste gesprek daarom een publiciteitsstunt en geen „oprecht gesprek om institutioneel en anti-zwartracisme concreet te gaan bestrijden.”

KOZP probeert al langer met Rutte in gesprek te komen. Vorig jaar november boden de activisten daartoe een petitie aan om nog voor het sinterklaasfeest van dat jaar te praten.