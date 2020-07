Zoektocht naar lichaam Maddie: geheime kelder gevonden

SEELZE - De Duitse politie beslist later vandaag of er zal worden doorgezocht op een perceel in Seelze naar sporen in de zaak van het Britse meisje Maddie McCann. Waar precies naar gezocht wordt, wil het Duitse openbaar ministerie niet zeggen. „Voorlopig komen we met geen enkele informatie naar buiten”, aldus een woordvoerder.