Ollongren: huren in sociale sector niet omhoog

„Voor huurders in het gereguleerde segment betekent dit dat zij geen jaarlijkse huurverhoging krijgen in 2021, ook geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.” Volgens de bewindsvrouw verschilt het per huurder wat dit betekent. „Het voordeel voor de individuele huurder is afhankelijk van de hoogte van de huurprijs en de mate van huurverhoging die de verhuurder anders doorgevoerd zou hebben. Gemiddeld scheelt het de huurders zo’n 6 euro per maand netto.”

De Tweede Kamer steunde onlangs een motie van de SP om de sociale huren dit jaar te bevriezen. De kosten hiervoor schat de minister in op 200 miljoen euro. De Eerste Kamer had vorig jaar al aangedrongen op een bevriezing van de huur in 2020. Ollongren weigerde dat toen.

De minister schrijft dat er voor verhuurders alleen uitzonderingen worden gemaakt als er wordt verduurzaamd. „De huurbevriezing betekent dat alle verhuurders die gereguleerde huurwoningen verhuren gehouden zijn aan het bevriezen van de huren, ook bij kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Indien een woning verbeterd is, bijvoorbeeld door verduurzaming, is het wel mogelijk dat de huurder een daaraan verbonden huurverhoging krijgt.”

Het CDA waarschuwt dat woningcorporaties moeten worden gecompenseerd voor inkomsten die zij nu missen. „Het bevriezen van de huren mag wat het CDA betreft nooit ten koste gaan van de woningbouw”, zegt CDA-Kamerlid Terpstra. „Dat is in deze tijden van woningnood totaal onverantwoord, en bovendien oneerlijk voor de vele woningzoekenden. Woningcorporaties moeten dus worden gecompenseerd. De investeringskorting voor grote bedrijven is dan een veel betere dekking.”