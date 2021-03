Man (49) opgepakt na bedreigen agenten op Youtube

De man zou zich in meerdere reacties bedreigend hebben uitgelaten richting een onbekend aantal agenten. De politie zocht hem dinsdagavond thuis op en hield hem aan.

De Zuid-Hollander is naar het politiebureau gebracht. Daar is hij gehoord. „Er wordt proces-verbaal tegen de 49-jarige opgemaakt en hij zal zich later bij de rechter moeten verantwoorden”, meldt de politie.

’Grote impact’

De politie en het Openbaar Ministerie geven aan dreigementen via sociale media serieus te bekijken. „Een bedreiging heeft grote impact op het veiligheidsgevoel van degene die wordt bedreigd. Bovendien kan nooit worden uitgesloten of bedreigingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het verzenden van dreigtweets of het uiten van bedreigingen op Facebook met bijvoorbeeld wapens is hetzelfde als het bedreigen van een persoon fysiek en is strafbaar.”