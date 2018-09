Nieuw kabinet beperkt geslachtsregistratie

In het regeerakkoord VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komen de punten terug die staan in het zogeheten Regenboog Stembusakkoord dat eerder door D66 en VVD is ondertekend. Het gaat niet alleen om het mijden van geslachtsregistratie, zoals gewenst door transgenders en interseksuelen, maar ook dat in het Nederlandse buitenlandbeleid de rechten van de LHBTI’s topprioriteit blijven.

Een andere belangrijk punt is dat Artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt aangevuld. Hierin komt expliciet te staan dat discriminatie wegens seksuele oriëntatie niet is toegestaan. Dat geldt ook voor discriminatie op grond van een handicap. Het kan nog wel een tijd duren voordat de grondwet is aangepast, omdat dit een lange procedure is. Een voorstel moet twee keer door het parlement, waarvan de tweede keer na nieuwe verkiezingen en ook nog met een tweederdemeerderheid.

Afspraken over meerouderschap

In het regeerakkoord staan ook afspraken over meerouderschap, waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag over een kind kunnen krijgen. Hierover is afgesproken dat het een zogeheten vrije kwestie wordt. Het betekent dat CDA en ChristenUnie niet voor het voorstel hoeven te stemmen, maar ook geen blokkades zullen opwerpen.

Ingewijden zeggen dat het nieuwe kabinet de aanbevelingen over zal nemen van de commissie die onder leiding van Aleid Wolfsen heeft gekeken naar de toekomst van het ouderschap. Daarbij zal eerst moeten worden gekeken naar zaken zoals naamgeving van kinderen, als er meer dan twee ouders in het spel zijn.

Voorzichtig positief

Het COC, dat al langer pleit voor een einde aan verplichte geslachtsregistratie door de overheid, reageerde zondagavond voorzichtig positief, omdat eerst definitief duidelijk moet zijn wat er precies in het regeerakkoord staat. Het COC komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s).

Over onderzoek naar naamgeving bijvoorbeeld zegt COC-voorzitter Tanja Ineke: „Zulk onderzoek mag niet tot vertraging leiden.” Zij noemt het „niet verantwoord om kinderen en ouders in meeroudergezinnen nog langer in onzekerheid te laten”. Dat mogelijk maatregelen uit het Regenboog Stembusakkoord zijn overgenomen is -als dat juist is- „heel positief”.