Trump gaat na G20 door naar Zuid-Korea

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldde dat Trump zaterdag in Seoul wordt verwacht voor een gesprek met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Moon Jae-in op zondag.

Sommige media speculeren dat Trump ook een kijkje neemt aan de Noord-Koreaanse grens. Zijn toenaderingspogingen via topontmoetingen met de dictator van Noord-Korea, Kim Jong-un, hebben feitelijk niets opgeleverd. Mogelijk helpt Moon Jae-in om de dialoog tussen de twee weer op gang te krijgen.

De G20-top is aanstaande vrijdag en zaterdag. De G20 is een internationaal financieel overlegorgaan dat 20 jaar jaar geleden in het leven is geroepen. Er zijn negentien landen lid van, plus de EU. De G20 vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de wereldhandel. Nederland is geen lid, maar wordt steeds vaker uitgenodigd als gast aan te schuiven, zoals ook dit jaar. Koningin Máxima en premier Rutte zijn dan ook in Osaka.