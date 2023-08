Politie treft miljoenen erectiepillen aan in loods: 36 maanden cel geëist

Een agent die zich voordeed als klant sprak in een flat in Delft met de verkoper en iemand die claimde een bezorger te zijn. In de flat werden meerdere dozen met verschillende pillen aangetroffen. De verkoper vertelde vervolgens over een loods in Assendelft, waar hij „wel een miljoen pillen” voor hem had. De verkoper had in zijn busje echter een telefoon liggen met de navigatie nog aan, waardoor de politie op het spoor van de leverancier kwam. In de loods werden vervolgens maar liefst 2,2 miljoen erectiepillen gevonden.

Onder druk

De 32-jarige leverancier uit Wormerveer stond dinsdag in Den Haag voor de rechter. De handel in erectiepillen was niet zijn eerste handel in legale goederen, maar was er sinds kort bij gekomen. De man vertelde onder druk te zijn gezet door degene die hem de pillen leverde, dat er op een dag plots een vrachtwagen vol pillen voor zijn loods stond terwijl hij maar een paar dozen had afgenomen.

De officier van justitie ging daar alleen niet in mee en wees vervolgens op de gezondheidsrisico’s bij illegale handel in medicijnen. „Het is niet voor niets gereguleerd”, zei hij, waarna de officier een gevangenisstraf van 36 maanden eiste. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Wraking

Vorige week vrijdag stond de verkoper uit Delft al voor de rechter, omdat hij de rechtbank wraakte. Wanneer zijn zaak verder zal worden behandeld, is nog onduidelijk.