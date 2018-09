’Veeteeltsector geslacht’

Een belangrijke exportsector voor ons land. Milieutechnisch schiet je er niets mee op, want kunstmatige krimp in Nederland geeft groei van die sector in Oost-Europa. Tevens werkt het averechts, want de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie zal de grondstoffen dan van ver halen (meer transport).

Bovendien zijn de milieuregels in Oost-Europa veel minder streng. Het Brusselse en Haagse beleid is vooral wishful thinking en struisvogelpolitiek, met een tunnelvisie. Het kost de BV Nederland banen en geld.

Nederland is weer eens kind van de politieke rekening en in Oost-Europa wrijft men zich lachend in de handen. Voor onze politici geldt: EU first, Holland second (if you're lucky).

Erwin Boon, Nijmegen