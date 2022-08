Politie vindt dode hond gewikkeld in plastic langs de weg: ’Zwaar verwaarloosd’

Na een aanwijzing van een getuige troffen agenten ter plaatse een sterk verwaarloosd en dood dier aan. Deze was verpakt in plastic en vastgeknoopt met een touw, meldt de politie.

„De donkerbruine vacht van het dier was helemaal vervilt en geklit. Het dier was al in verregaande staat van ontbindin”, schrijft de politie. Door de staat van ontbinding kon pas later met zekerheid worden vastgesteld dat het om een hond ging.

De hond is door de dierenambulance opgehaald. Het is nog niet duidelijk om wat voor soort hond het gaat. Ook is niet bekend wie de eigenaar is. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt mensen met relevante informatie zich te melden.