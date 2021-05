Lijsttrekker Duitse Groenen blundert

In het zicht van de haven, de naderende Bondsdag-verkiezingen deze herfst, laat de onervaren Baerbock, die nooit eerder minister was, een tekort aan professionaliteit zien. De afgelopen drie jaar was ze vergeten om in totaal 25.000 euro aan bijzondere betalingen, een jaarsalaris voor Otto Normalverbraucher, de Duitse Jan Modaal, te melden bij het parlement.

,,Foutje, bedankt!”, reageerde Baerbock, die eerder tegen Merkels regerende conservatieven venijnig riep: ,,Er moet dringend meer openheid over de neveninkomsten komen.” Bij de christen-democratische CDU hadden vele volksvertegenwoordigers met dubieuze mondkapjes-deals zichzelf voor miljoenen euro’s verrijkt. Die moesten hun ambt na hevige protesten neerleggen.

Transparantie

Nu blijkt dat ook de oppositionele Groenen, en de linkse regeringspartij SPD het niet zo nauw met de transparantie nemen. Ook de gezondheidsexpert Karl Lauterbach, een prominente arts, was 18.000 euro aan neveninkomsten voor vier lezingen ’vergeten’ op te geven. ,,Heel pijnlijk”, zo de invloedrijke sociaaldemocraat.

Ook Baerbock probeert zich uit de affaire te praten. De groene vaandeldraagster had zelf besloten dat ze met haar co-chef Robert Habeck naast haar salaris een kwart ton aan vakantiegeld kreeg. Hun voorganger Cem Özdemir, die eerder al zijn pakken liet sponsoren door een lobbyist, was ook ’vergeten’ om twintigduizend euro aan bonussen te melden.

Wapens

Daarnaast krijgen De Groenen nog meer kritiek. Want eerdergenoemde Habeck ging op eigen houtje naar Oekraïne, waar het oosten bezet wordt door separatisten met Russische militaire steun. Habeck pleit voor wapenleveranties aan Kiev, een taboe bij de pacifistische partij. Niet alleen de regering-Merkel, ook zijn eigen collega’s zagen niets in het plan, uit vrees de Russen te op de kast te jagen.

Een en ander leidde ertoe dat De Groenen nu zakken in de gunst van de Duitse kiezers. Stonden ze eerst nog voor Merkels christen-democraten, nu bereikt de CDU bij instituut YouGov 26 procent, en de milieupartij 22 procent. Bij opiniepeiler Forsa staan Die Grünen bij 25 procent en Merkels ’Union’ een procent eronder. Baerbock is echter het meest populair als kandidaat, drie van tien Duitsers zou haar kiezen, tegenover zo’n twintig procent voor CDU-kandidaat Laschet.