Aartsbisschop Parijs stapt op na verhalen over vermeende affaire

Aupetit was sinds januari 2018 aartsbisschop van Parijs. Hij schrijft in een afscheidsbrief „God dankbaar te zijn voor de diepe vrede in zijn hart.”

De geestelijke schreef in zijn ontslagbrief aan paus Franciscus wel dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan „dubbelzinnig gedrag.” Wat hij daarmee bedoelde, is nog niet helder. Een bisschop kan alleen ontslag nemen na goedkeuring van de paus.

Het bisdom van Parijs noemde het ontslag van Aupetit geen schuldbekentenis, maar een teken van nederigheid, aangezien Aupetit begrijpt dat er onvrede over de zaak kan zijn onder de katholieken in Parijs en omstreken.