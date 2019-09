Doden door tyfoon in Noord- en Zuid-Korea

Langs de Zuid-Koreaanse oostkust zijn duizenden gebouwen beschadigd door het noodweer, meldt persbureau Yonhap. In Noord-Korea is 46.200 hectare aan akkerland verwoest.

Zeker 160.000 huizen zaten lange tijd zonder elektriciteit in Zuid-Korea. Zondag is de stroomvoorziening in grote delen van het land weer hersteld. Doordat Zuid-Korea regelmatig wordt getroffen door zware stormen, is het land goed voorbereid en kan het aantal getroffen huizen tot een minimum worden beperkt.

Het openbare leven had zaterdag ook flink te lijden onder de storm. Zeker 400 vluchten vanuit Seoul zijn geannuleerd en ook het openbaar vervoer was stilgelegd. Zondag vliegen veel extra vliegtuigen om gestrande reizigers weer op weg te helpen.