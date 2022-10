Beroepscommissie PvdA vernietigt schorsing Gijs van Dijk

Van Dijk, die begin dit jaar uit de Tweede Kamer vertrok na beschuldigingen van ongewenst gedrag, ging afgelopen zomer in beroep tegen de hem opgelegde schorsing. Die legde de partij hem op na een onderzoek van integriteitsbureau Bezemer & Schubad, dat concludeerde dat Van Dijk zich grensoverschrijdend had gedragen naar meerdere personen.

Maar de beroepscommissie van de PvdA maakt gehakt van het oordeel van de eigen partij. Onder meer omdat ze het onderzoek naar Van Dijk niet mocht inzien en dus niet kan concluderen of de straf voor Van Dijk terecht is. Alleen al om die reden ligt het besluit om Van Dijk te schorsen ’voor vernietiging gereed’, concludeert de commissie. Slechts partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent en de bestuurssecretaris hebben het rapport gekregen, met de afspraak het na vier jaar te vernietigen. Van Dijk roept nu op het rapport openbaar te maken: „Ik heb niks te verbergen.”

Bekijk ook: Mogelijke terugkeer Tweede Kamerlid Gijs van Dijk brengt PvdA in lastig parket

Gedragscode

De commissie vindt wel dat Van Dijk niet zorgvuldig genoeg is geweest door affaires aan te gaan terwijl hij een andere vriendin had en daarmee de gedragscode van de PvdA-fractie heeft geschonden. Maar of dat ook daadwerkelijk gevolg had voor zijn functioneren als Kamerlid, is volgens de commissie helemaal niet onderzocht door de partij of het onderzoeksbureau.

Bekijk ook: Gijs van Dijk eist rectificatie van onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

De PvdA had volgens de commissie ook kunnen kiezen voor een ’onderhandse berisping’ in plaats van een schorsing voor vier jaar. Opvallend genoeg claimt de partij bij het beroep dat die schorsing ’niet bindend’ is en dat de PvdA Van Dijk ’wat dat betreft geen strobreed in de weg zal leggen als hij wel een dergelijke functie gaat bekleden’. In het persbericht voor de zomer zei de partij nog over de schorsing: „Daarmee is een eventuele terugkeer van Gijs van Dijk binnen de PvdA-fractie uitgesloten.”

De commissie neemt daar geen genoegen mee, noemt de schorsing van Van Dijk ’ongepast’ en zet er nu een streep door. „Ik ben blij eindelijk steun vanuit mijn PvdA te voelen”, zegt het oud-Kamerlid in een reactie. Hij doet daarnaast aangifte tegen Bezemer & Schubad. Partijvoorzitter Sent laat weten de ’mening’ van de beroepscommissie over het vernietigen van de schorsing omdat het onderzoek naar Van Dijk vertrouwelijk is gebleven ’niet te delen’. „Wij staan als partijbestuur nog steeds voor deze vertrouwelijkheid. De conclusies in het onderzoeksrapport staan niet ter discussie.”

De vraag is wat het besluit betekent voor de toekomst van de PvdA’er. Door het vertrek van Khadija Arib komt er een zetel in de fractie bij. Daarvoor zal eerst oud-fractievoorzitter Lilianne Ploumen worden gevraagd, maar zij vertrok eerder dit jaar zelf uit de politiek. Daarna is Van Dijk aan de beurt. Hij zegt alleen terug te willen keren als lid van de fractie en niet als eenpitter. De beroepscommissie geeft daarvoor vrij baan, maar in de PvdA-fractie viel vorige week nog te horen dat Van Dijk niet meer welkom is. Van Dijk zelf wil zich daar nog niet over uitlaten.