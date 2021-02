Thaise ministers krijgen celstraf voor demonstratiedeelname

De rechtbank in Bangkok veroordeelde in totaal 26 mensen. Onder hen ook oud-vicepremier Suthep Thaugsuban, die vijf jaar gevangenisstraf kreeg.

Suthep leidde de massale protesten die dienden om een militaire staatsgreep te legitimeren die premier Prayut Chan-O-Cha in 2014 aan de macht bracht. De politieke beweging van Suthep won aan belang in 2013 in een poging de invloed van ex-premier Thaksin Shinawatra te temperen en is inmiddels opgeheven.

Corruptie

De van corruptie beschuldigde Thaksin was in 2006 bij een coup uit zijn functie gezet, maar bleef een prominent figuur. Zijn zus Yingluck werd in 2011 premier. Zij werd drie jaar later afgezet door het machtige legerapparaat na maanden van gewelddadige protesten die werden geleid door Suthep en zijn bondgenoten, onder wie de nu veroordeelde drie ministers.

Sindsdien is coupleider Prayut aan de macht, in eerste instantie als hoofd van een militair regime en vanaf 2019 als leider van een gekozen regering. Prayuts regering lag de afgelopen tijd onder vuur vanwege onder meer het coronabeleid, maar overleefde afgelopen weekend een vertrouwensstemming. Massale demonstraties tegen zijn bewind en voor hervorming van de monarchie zijn de laatste maanden wat afgezwakt. Vier protestleiders zijn vastgezet omdat ze de koning zouden hebben beledigd.

Het vonnis van woensdag is volgens waarnemers een signaal aan de veelal jonge betogers dat rechters te vertrouwen zijn nu blijkt dat ze ook regeringsleden bestraffen. De zaak wordt nog wel vervolgd in hoger beroep.