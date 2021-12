Politie denkt baby te redden uit auto, blijkt pop te zijn

De Britse Amy McQuillen was donderdagavond even wat gaan winkelen met haar dochter. Toen ze na een kwartiertje weer bij haar auto terugkwam zag ze een grote groep mensen, twee geüniformeerde agenten en een verbrijzelde autoruit. Agenten lieten aan Amy weten dat ze onderzoek deden naar kinderverwaarlozing. Omstanders zouden een baby in de auto hebben zien bewegen, maar zagen later dat het kindje niet meer ademde. Toegesnelde politie twijfelde geen moment en sloeg de ruit aan diggelen om de baby te redden, zo meldt The Sun.

„Toen zeiden ze dat er een pasgeboren baby in de auto was achtergelaten, dus ik zei: ’Het is een pop!’ Ik kon het niet geloven. Ik weet dat de poppen realistisch zijn maar ik had niet gedacht dat zoiets ooit zou gebeuren.” Het dochtertje van Amy bleek haar pop in de autostoel te hebben gezet, met de gordel om.

Het incident is gelukkig met een sisser afgelopen. Voor Amy en haar dochtertje was het echter wel flink schrikken. „Ik begrijp wel dat de politie moet optreden als ze zo’n telefoontje krijgen - als moeder zou ik boos zijn als ze dat niet deden. Maar het was vernederend voor mij in het bijzijn van veel mensen, en ik blijf achter met een gebroken ruit en een overstuur dochtertje”, zegt McQuillen tegen The Sun.