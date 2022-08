Levenslang voor moord zwarte jogger in VS: ’Jullie haten zwarte mensen’

De 36-jarige witte man was een van de drie verdachten. Hij was in februari al veroordeeld voor de moord op Arbery door een rechter in de staat Georgia, tezamen met zijn eveneens witte medeverdachten, zijn 66-jarige vader Gregory McMichael en hun buurman William Bryan van 52 jaar oud. De drie verdachten beriepen zich tevergeefs op zelfverdediging en zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak.

Tijdens de eerste federale hoorzitting vroeg Marcus Arbery, de vader van de vermoorde man, de rechter om de jongere McMichael te veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf. „Deze drie duivels hebben mijn hart in stukken gebroken. Het kan niet worden gerepareerd”, zei Marcus Arbery tegen de rechtbank. Ook richtte hij zich tot de drie verdachten: „Jullie haten zwarte mensen.”

Vader McMichael, een voormalige politieagent, en buurman Bryan horen maandag ook hun straf in de federale rechtbank.

Geweer pakken

Arbery was op een middag in februari 2020 door een wijk in Brunswick aan het hardlopen, toen de McMichaels besloten hun geweren te pakken, in een pick-uptruck te springen en de achtervolging in te zetten. Ze vonden dat Arbery er verdacht uitzag en er waren recentelijk veel inbraken geweest, stelden ze. Hun buurman Bryan voegde zich bij hen in zijn eigen pick-uptruck. Met zijn mobiele telefoon filmde hij hoe Travis McMichael van dichtbij met een jachtgeweer op de ongewapende Arbery schoot. De video van het incident verscheen maanden later op sociale media.

Er is nooit enig bewijs gevonden dat Arbery in verband brengt met inbraak of diefstal in de bewuste woonwijk.

De dood van Arbery was een van de gevallen die in de zomer van 2020 in de Verenigde Staten en daarbuiten massale protesten aanwakkerde tegen raciaal onrecht en politiegeweld. Het bekendste geval was de dood van de zwarte man George Floyd uit Minneapolis, Missouri.