Wolf loopt door woonwijk en grijpt schaap hobbyboer

De beelden zijn volgens de organisatie afgelopen nacht gemaakt. ZLTO heeft de beelden op Twitter (@ZLTO) gezet. Het is mogelijk voor het eerst dat zoiets in Nederland op film is vastgelegd.

’Wolf liep door woonwijk’

De wolf houdt al een tijd lang huis in het gebied rond Vlijmen en Heusden, zegt een woordvoerder van de ZLTO, een organisatie gelieerd aan de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). „Vannacht zijn er zeven schapen in het gebied dood aangetroffen en één schaap is vermist. Daarmee komt de teller voor deze week op 58 dode schapen te staan.” ZLTO noemt het een „beangstigend unicum” dat de wolf schijnbaar door een woonwijk moet zijn gelopen om de schapen van de hobbyboer in Vlijmen te kunnen pakken.

Paarden ook niet veilig

ZLTO heeft het vermoeden dat het steeds dezelfde wolf is die toeslaat in het gebied. „Vervelend is dat de wolf op alles bijt wat beweegt. Hij doodt meerdere schapen, maar eet er vervolgens maar drie van op.” Ook zou de wolf zelfs paarden opjagen.

LTO Nederland vindt dat als de maatschappij ervoor kiest om wolven een plek te geven in Nederland, degenen die daar schade door ondervinden door de maatschappij moeten worden ondersteund. „Dat betekent dat schade door wolven, waaronder indirecte schade, volledig en snel moet worden vergoed”, aldus de organisatie. Dat veehouders overal hekken en rasters zouden moeten plaatsen, is „niet per se de oplossing”, vindt LTO.