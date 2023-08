Bergbeklimster reageert op beelden van klimmers die over stervende man heen stappen: ’Wij hebben wél geholpen’

De onfortuinlijke Muhammed Hassan (27) uit Pakistan was samen met samen met zo’n tweehonderd andere klimmers bezig aan de zware beklimming van de K2, toen hij als gevolg van een lawine enkele meters naar beneden viel. Op zo’n 400 meter van de top kwam Hassan ondersteboven en met ontblote benen te hangen aan een touw dat hij eerder met zijn collega’s had aangebracht.

Hassan zou nog in leven zijn geweest na de val, maar op beelden is te zien hoe zijn collega’s een nieuw touw spanden zodat ze konden blijven doorklimmen in plaats van hem te helpen. Zeker vijftig klimmers passeren Hassan nog zonder de man hulp aan te bieden. Pas 45 minuten na de val zou hij recht zijn getrokken.

’Haat en misinformatie’

Vlak achter Hassan in de lijn van klimmers liep Kristin Harila. Zij was op dat moment bezig aan haar (inmiddels geslaagde) wereldrecordpoging om als snelste persoon ooit de 14 bergtoppen van meer dan 8.000 meter te beklimmen. Het tragische overlijden van Hassan bracht een storm van kritiek op gang op Harila, die zelfs doodsbedreigingen zou hebben ontvangen. Door de vele „haat en misinformatie” voelt de Noorse zich nu gedwongen met een statement naar buiten te kopen, al had ze naar eigen zeggen liever gewacht op de goedkeuring van de nabestaanden van Hassan.

„Ik ben boos over hoeveel mensen anderen de schuld hebben gegeven van dit tragische ongeval”, schrijft ze op haar website. „Dit was niemands schuld, je kunt geen commentaar geven als je de situatie niet begrijpt, en doodsbedreigingen sturen is nooit oké. Lama (haar sherpa, red.), ikzelf en vooral Gabriel (haar cameraman, red.) hebben alles voor hem gedaan wat we konden. Het incident gebeurde op het gevaarlijkste deel van de dodelijkste berg ter wereld, en je mag niet vergeten dat op 8.000+ meter hoogte je overlevingsinstinct invloed heeft op de beslissingen die je neemt.”

Lawine

De Noorse vertelt hoe ze de avond ervoor om acht uur vertrokken waren richting de top. Rond kwart over twee ’s nachts liep het mis aan de ’Bottleneck’, een van de gevaarlijkste punten op de K2. „Ik zag niet precies wat er gebeurde, maar plots was Hassan gevallen en hing hij aan het touw tussen twee ijsankers. Hij was vastgemaakt aan hetzelfde touw als wij allemaal, het was pikdonker en we konden hem horen, weg van het pad. Hij hing ongeveer 5 meter naar beneden”, schrijft Harila.

Toen ze een beter zicht kregen op de situatie, probeerde Harlina samen met enkele anderen om Hassan uit zijn benarde positie te bevrijden, zo schrijft ze. Maar na anderhalf uur in de Bottleneck „brak er een lawine los om de hoek.” „We kregen te horen dat het reparatieteam in de problemen was en besloten om uit elkaar te gaan”, schrijft de klimster. „Gabriel bleef bij Hassan in de bottleneck.”

Volgens Harila hadden veel andere klimmers de ernst van de situatie niet door en stapten ze daarom over de Pakistaan heen om zichzelf in veiligheid te brengen. Ze schrijft nog dat haar cameraman Gabriël zo lang mogelijk bij Hassan bleef en hem van zuurstof voorzag, tot hij uiteindelijk, „na bijna tweeënhalf uur”, moest vertrekken omdat hij zélf in zuurstofnood zou komen.

’We hebben ons best gedaan’

Toen Gabriel weer bij Harila kwam, „zei hij dat Hassan nog leefde, maar dat zijn toestand zeer slecht was. We begrepen dat hij het misschien niet zou halen. Het was hartverscheurend. Pas toen we weer naar beneden kwamen, zagen we dat Hassan was gestorven en dat we zelf niet in staat waren om zijn lichaam naar beneden te dragen.”

„Terug in het basiskamp hoorden we dat mensen dachten dat niemand hem had geholpen, maar wij wel. We hadden ons best gedaan, vooral Gabriel”, besluit Harila, die met haar versie van de feiten de kritiek hoopt te verstommen.