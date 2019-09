Hogerhuis debatteert over Brexit zonder deal

Wanneer de stemming over het wetsvoorstel precies plaatsvindt, is nog niet bekend. Die moet voor vrijdag 17.00 uur (lokale tijd) worden gehouden, omdat het parlement daarna niet meer bijeenkomt in aanloop naar het publiceren van de begroting.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kan Groot-Brittannië op 31 oktober alleen uit de Europese Unie met een deal of als het parlement een uittreding zonder deal goedkeurt. Als dat niet lukt, moet Johnson uitstel vragen tot 31 januari.

Een meerderheid in het Hogerhuis is voor het voorstel, wat een nieuwe nederlaag voor premier Boris Johnson zou betekenen. Aanhangers van Johnson zouden het debat echter kunnen vertragen, waardoor het nog niet zeker is wanneer er gestemd gaat worden.

Kort nadat het wetsvoorstel werd aangenomen, vroeg de premier het parlement om vervroegde verkiezingen op 15 oktober. Dat voorstel werd niet aangenomen, waardoor Johnson in twee dagen tijd zijn eerste drie stemmingen in het Lagerhuis heeft verloren.