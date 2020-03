Vrouw (29) opgepakt om beschieten bussen in Eindhoven

Ⓒ Rias Immink

EINDHOVEN - Een 29-jarige vrouw uit Eindhoven is woensdagmiddag opgepakt omdat zij meerdere bussen in Eindhoven zou hebben beschoten. Dat gebeurde dinsdagavond. De politie kreeg toen diverse meldingen binnen van gesneuvelde ruiten. Ook werden bushokjes vernield. Bij de doorzoeking van de auto van de verdachte werden diverse luchtdrukwapens gevonden, net als munitie. Ook haar huis is doorzocht.