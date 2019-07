Woede om ’voyeurstoren’ naast naturistencamping

„We geven ons graag bloot, maar aan bekenden, niet aan vreemden. Zo trek je fout volk aan”, zegt een naaktrecreant op de camping Brongaard tegen omroep Rijnmond

De camping maakte al eerder bezwaar. Toen leek de toren van de tekentafel verdwenen, maar in de jongste plannen staat ie weer recht overeind en staan de naturisten in hun hemd.

Hellevoetsluis wil per se een toren waarop fietsers over toekomstige velden met zonnepanelen kunnen kijken. De omroep citeert de gemeente die stelt dat het ’niet de bedoeling is dat je naar de camping kijkt’.

Naaktrecreanten geloven niks van die belofte en willen dat de ambtenaren met de billen bloot gaan: ze moeten zelf komen kijken wat je op de toren kan zien.

Campinggast Martin Droog: „Ik wil pertinent niet dat daar een toren komt. Je kweekt zo voyeurisme”, zegt hij tegen de omroep.