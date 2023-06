Nieuwe doorrekeningen: lage inkomens uit auto geduwd door kilometerheffing

Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat vooral kleine huishoudens zonder werkenden en (dus) met een kleine beurs de auto zullen laten staan als de kilometerheffing ingaat. Dat moet volgens de huidige kabinetsplannen per 2030 gebeuren. Het plan is om rekeningrijden ’budgetneutraal’ in te voeren, maar dat geldt alleen voor de schatkist van de overheid. Want veelrijders zullen juist meer kwijt zijn door een kilometertaks.

Dat heeft tot gevolg dat mensen die zich die extra belasting niet goed kunnen veroorloven, sneller de auto laten staan, zo blijkt uit een doorrekeningen die meerdere consultancybureaus voor de ministeries van Infrastructuur en Financiën hebben gemaakt. Mensen met een jaarinkomen tot 25.600 euro zullen gemiddeld hun aantal gereden kilometers harder terugschroeven dan mensen met een hoger inkomen.

Tientallen tot honderden euro’s

Uit de onderzoeken blijkt ook dat rekeningrijden een dure grap wordt voor bijna alle autorijders als zij hun rijgedrag niet aanpassen. Pas als mensen vaker de auto laten staan, kan de kilometertaks goedkoper worden dan de huidige wegenbelasting. Het kan tientallen tot zelfs honderden euro’s per jaar schelen, zowel in het voordeel als in het nadeel van de autorijder.

Het kabinet worstelt nog altijd met de invoer van het rekeningrijden. Het oorspronkelijke plan was om voor de zomer met een uitgewerkt plan te komen, maar dat gaat niet meer lukken. Het is nog altijd niet duidelijk voor welke variant VVD-minister Harbers (Infrastructuur) en CDA-staatssecretaris Van Rij (Financiën) gaan kiezen. De vraag is bijvoorbeeld of er een korting komt voor elektrische auto’s of niet. Een andere optie is om auto’s met een hoger gewicht meer te laten betalen dan lichtere. Daarnaast moet er nog een ei worden gelegd over hoe het aantal gereden kilometers wordt vastgelegd.

Stekkerauto’s

Als er wordt gekozen voor een korting op elektrische auto’s zullen bestuurders van diesel- en benzineauto’s flink dieper in de buidel moeten tasten. Bij een keuze voor gewicht zijn hybride autorijders juist de klos, omdat die wagens vaak stukken zwaarder zijn.

Uiteindelijk moet daar een politieke keuze over worden gemaakt. De meningen in de coalitie daarover verschillen nog. D66 ziet vanuit klimaatoverwegingen wel wat in een stimulans voor stekkerwagens. Voormalig vroemvroempartij VVD is na eerder verzet tegen rekeningrijden al door de bocht gegaan, maar vreest nu nog wel voor hogere kosten voor mensen die zich niet zo’n dure elektrische auto kunnen veroorloven.