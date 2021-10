Eis 22 jaar cel in hoger beroep voor rol bij liquidatie Krommenie

Lomp en M. waren volgens het OM aanvankelijk bevriend. „M. heeft Lomp verraden. Hij heeft hem uitgeleverd aan zijn moordenaars. We kunnen het niet anders zien”, aldus de aanklagers in hoger beroep.

Lomp werd op 7 november 2015 na middernacht door twee schutters doodgeschoten op weg van het station naar huis in Krommenie. Een van de vermeende schutters werd door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange celstraf. In hoger beroep eiste het OM vorige week opnieuw levenslang tegen deze Hicham M. (27).

15 jaar

Daniël M. werd door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar, na een eis van 22 jaar. Hij ontkent alle betrokkenheid en ging in hoger beroep. Het OM deed dat ook, omdat justitie de opgelegde straf te laag vindt.

Het OM baseert zich in de zaak onder meer op ontsleutelde Ennetcom-berichten. M. ontkent de onderschepte pgp-berichten te hebben verstuurd en dat hij de beschikking had over een pgp-telefoon. Volgens het OM heeft M. het slachtoffer geobserveerd op het Centraal Station in Amsterdam, vlak voordat Lomp in de trein naar huis stapte. Zo zou hij ervoor hebben gezorgd dat de schutters wisten waar en wanneer ze het slachtoffer in Krommenie zouden kunnen liquideren. M. heeft voor zover bekend geen contact gehad met de schutters of de opdrachtgever. Zijn informatie kwam via anderen bij de schutters terecht, aldus het OM.

’Zat in de kroeg’

De advocaat van M. zei maandag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol dat zijn cliënt de spotter niet kan zijn geweest. M. zat op dat moment waarschijnlijk in een Amsterdamse kroeg, zo zou blijken uit zendmastgegevens, stelt zijn advocaat Arthur van der Biezen. Ook ontbreekt M. volgens de raadsman op de camerabeelden van het station. „Gaat u hem nou 22 jaar geven? U kunt het in mijn optiek gewoon niet maken. Er is gewoon te veel twijfel.” zei Van der Biezen tegen het gerechtshof. Hij pleitte voor vrijspraak.

De laatste zittingsdag in deze liquidatiezaak is op 29 november, dan dient het hoger beroep van Omar L. (31). Hij wordt door het OM gezien als de opdrachtgever van de liquidaties van Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel en kreeg net als Hicham M. levenslang.