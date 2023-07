Opnieuw explosie aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam

Door de ontploffing is een rolluik beschadigd. Er vielen geen gewonden. De politie doet onderzoek met een explosievenverkenner.

In de nacht van maandag op dinsdag was er ook al een explosie aan de Wolphaertsbocht, toen in het portiek van een appartementencomplex, waar ook brand uitbrak. Dat zorgde voor aanzienlijke schade. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geen aanwijzingen dat de zaken met elkaar te maken hebben.

Ook aan de Gerrit Rietveldsingel in Diemen (Noord-Holland) was het vannacht raak. Een ruit werd door een explosie uit een woning geblazen. Niemand raakte gewond.

Bewoners in de omgeving werden rond 03.50 opgeschrikt door een harde knal. De politie doet met meerdere agenten, rechercheurs en specialisten onderzoek naar de ontploffing.