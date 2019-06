Overlast lachgas neemt toe, maar kabinet wacht af

CDA-Kamerlid Kuik vroeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje opnieuw aandacht voor de populaire drugs. De christendemocraat wil het liefst een verkoopverbod aan minderjarigen.

„Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het heeft gevolgen voor de gezondheid en verkeersveiligheid”, zegt Kuik. „In Den Haag stromen ziekenhuis vol met mensen na het gebruik van lachgas. We maken ons ernstige zorgen.”

Import

Verschillende steden luiden de noodklok over de toenemende overlast. Op de boulevard van Scheveningen kijken agenten zonder dat ze mogen ingrijpen toe hoe jongeren zich al rijdend te goed doen aan een lachgasballon.

Blokhuis komt desondanks niet over de brug met harde maatregelen. Hij wacht op een groot onderzoek van het Trimbos. Dat is pas in oktober afgerond. Ondertussen neemt de import van lachgas spectaculair toe, net als de verkoop van gootverpakkingen.

„Het is een legaal product in Nederland omdat het medicinaal wordt gebruikt en voor slagroompatronen”, zegt CU-staatssecretaris. „Heel Holland bakt is succesvol, maar niet zo succesvol dat er nu zoveel meer lachgas wordt geïmporteerd.”