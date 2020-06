’Opening Lelystad raakt verder uit zicht’

Volgens de ChristenUnie, de kleinste coalitiepartner, heeft praten ook niet zo’n zin: door de coronacrisis wordt nauwelijks gevlogen. Lelystad zou de vluchten van Schiphol overnemen die daar niet meer zouden passen.

Maar er wordt nauwelijks meer gevlogen. „We zitten nu in een heel bijzondere tijd, Schiphol ligt voor 90 procent stil.” Voorwaarde voor Lelystad was dat het een ’overloopluchthaven’ werd. „Er valt nu niets over te lopen. Het plan voor Lelystad ging uit van schaarste aan vluchten.”

Het volgende kabinet zal zich over Lelystad moeten buigen, aldus de CU.

’Belasting betalen, vlucht moet duurder’

De CU presenteert woensdag de luchtvaartvisie. De partij wil breken met de voorkeursbehandeling van de luchtvaart en wil dat de sector accijns en btw gaat betalen. „Je kunt morele uitspraken doen over mobiliteit. Er is goede en slechte mobiliteit. Er is niets mis mee als je naar je geëmigreerde kinderen in Australië wilt vliegen. Vijf keer per jaar voor 29 euro naar Ibiza, gewoon omdat het kan? Sorry.”

De trein moet voor reizen tot 700 kilometer de standaard worden. En prijzen moeten omhoog, al is ’een andere vorm van belasting’ ook mogelijk. „Bijvoorbeeld een CO2-budget dat je in een jaar mag opmaken.”