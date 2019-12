Aanpak AIVD van Haga was gegrond

Op het Cornelius Haga Lyceum komen mensen aan voor een bijeenkomst over de perikelen rond de islamitische school. Ⓒ ANP

Zoetermeer - De AIVD heeft steken laten vallen in de aanpak van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, maar de geheime dienst heeft in hoofdlijnen toch goed opgetreden tegen de school. Dat is de conclusie van de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.