Analyse | Fouten en escalatie zitten in klein hoekje als Russische bommenwerpers onderschept worden

De Russische Bear-bommenwerper kan kernwapens vervoeren, is luidruchtig en ziet er dreigend uit met zijn B-52-profiel. Maar deze Tupolev met propellermotoren is ontworpen in de jaren vijftig en vormt volstrekt geen partij voor een F-16, laat staan voor de hypermoderne F-35. Zelfs onze oude Starfighters hebben nog onderscheppingen uitgevoerd waarbij Bears in het internationale luchtruim boven West-Europa opdoken.