Actie asielzoekers in Meppel afgeblazen na uitnodiging IND

Het protest dat om 13.00 uur zou zijn bij het stadhuis in Meppel gaat daarom niet door. Volgens de woordvoerster van MiGreat staat er voor volgende week nog wel een demonstratie gepland bij de IND in Den Haag.

De hulporganisatie meldde vorige week dat er veel onrust is onder asielzoekers vanwege de lange wachttijden bij hun asielaanvraag en de omstandigheden waaronder ze verblijven. Zo voerden vorige week in Amsterdam vluchtelingen actie tegen de lange wachttijden in hun asielprocedure. In Purmerend gingen twintig mensen in hongerstaking om hun onvrede hierover te uiten.