Adopties uit buitenland voortaan via overheidsorganisatie

Dat meldt minister Weerwind van Rechtbescherming. „Er zal worden ingezet op het laten samenbrengen van de werkzaamheden van de vier verschillende private vergunninghouders in één organisatie waarbij het overheidsgezag bij de minister blijft en wordt versterkt”, zegt Weerwind. „Vast staat dat het huidige systeem niet ongewijzigd in stand kan blijven.” Er zijn volgens de bewindsman twee scenario’s uitgewerkt: helemaal stoppen met buitenlandse adopties of doorgaan met een aangepast adoptiesysteem. De keuze is dus gevallen op het tweede scenario.

Bovendien komt er een zogenoemd ’expertisecentrum’ voor adoptiekinderen. „Dit centrum biedt geadopteerden ondersteuning bij het achterhalen van hun afkomst en bij toegang tot hun adoptiedossiers”, zegt de minister. „Ook kunnen geadopteerden bij het expertisecentrum terecht voor psychosociale hulp en kan worden doorverwezen naar meer specialistische hulp waarbij er aandacht is voor problemen die geadopteerden kunnen ervaren bij hun identiteitsvorming.”

Al jaren onder vuur

Adopties uit het buitenland liggen door misstanden al jaren onder vuur en vorig jaar februari besloot het vorige kabinet voorlopig geen nieuwe adopties meer toe te staan. Nu worden ze weer toegestaan, maar alleen nog via de overheid. Toenmalig minister Dekker (Rechtsbescherming) volgde met de rigoureuze stop de aanbeveling op van een kritisch rapport van een onderzoekscommissie onder leiding van Tjibbe Joustra, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De commissie keek naar adopties in de jaren tussen 1967 en 1998, maar concludeerde dat ook daarvoor en daarna dingen fout liepen. Het systeem is volgens onderzoekers ook nu nog fraudegevoelig en misstanden komen tot op de dag van vandaag voor. De commissie merkte ook op dat er al in de jaren zestig signalen waren van misstanden. Over de vervalsing van documenten, het misbruik maken van de armoede bij de geboortemoeders en het opgeven van kinderen tegen betaling of dwang.

’Tekort geschoten’

Dekker constateerde naar aanleiding van die vernietigende conclusies dat de Nederlandse overheid tekort is geschoten „door jarenlang weg te kijken van misstanden.” De overheid stelde zich volgens hem te passief op en liet na in te grijpen toen dingen misgingen. Door adopties voortaan door een overheidsorganisatie te laten regelen, moeten misstanden voortaan worden voorkomen.