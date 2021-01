Premium Binnenland

Ook terminaal zieke heeft recht op vaccin

Bij zeer kwetsbare oudere patiënten met een ernstige aandoening moet goed gekeken worden of het zinvol is om het vaccin tegen Covid-19 te nemen. Maar als de kwetsbare het wil, is er geen reden om de prik te weigeren. Ook niet als er sprake is van iemand die terminaal ziek is.