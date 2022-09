Pakketbezorger ziet busje de sloot in rollen in Huizen

Stan Huygens Journaal

Mark Rutte helpt stichting op de been

In weerwil van alle kritiek zet Mark Rutte zich wel degelijk in om Nederland goed te laten lopen. Hij stelde een gesprek van een uur in zijn Torentje beschikbaar voor de hoogstbiedende op het Beter Lopen Gala. De opbrengst is voor de Lokomat: de loopautomaat die minder validen weer op de been kan he...