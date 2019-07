Hoornse zedenzaak nog groter

Het fietspad waar een van de slachtoffers van de fiets werd gesleept, mishandeld en verkracht. Ⓒ MARTIN MOOIJ

HOORN - De Hoornse zedenzaak met verdachte Mourad T. (29) wordt steeds groter. T. wordt naast de zeer gewelddadige verkrachting van een vrouw begin juni, nu ook nog verdacht van twee aanrandingen in de stad eveneens dit voorjaar. In alle drie de zaken is een dna-match.