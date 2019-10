Dode door instorten pand in België

Het pand in de Rue des Juifs in het centrum stortte rond 13.00 uur deels in. Volgens de politie was er geen ontploffing. Mogelijk stortte het gebouw in door het gewicht van bouwmaterialen. Een deskundige stelt daar een nader onderzoek naar in, meldde de arbeidsinspectie.

De brandweer heeft het pand gestut. De directe omgeving werd afgezet en het gemeentelijk rampenplan geactiveerd. Enkele naburige panden werden geëvacueerd. Ook is de gastoevoer naar de buurt afgesloten. De gemeente heeft verder een opvanglocatie opengesteld.