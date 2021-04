Review: Outriders

Wat is het?

De mensheid droomt al decennia van het bezoeken van andere planeten, die ver buiten ons eigen sterrenstelsel liggen. Beelden waar telescopen zoals de Hubble mee terugkomen, laten kleurrijke en beeldschone werelden zien. En door de klimaatcrisis wordt het mogelijk in de toekomst wel noodzakelijk om een andere thuisbasis te zoeken voor de mensheid.

Een voorproefje daarvan krijgen we alvast te zien in Outriders. Op de aarde zijn de middelen om te overleven opgeraakt en dus moet er een andere planeet gezocht worden, waarbij Enoch de perfecte kandidaat lijkt. De wereld ziet er prachtig uit, kent diverse flora en fauna en heeft als klap op de vuurpijl een soortgelijk klimaat als op onze eigen planeet. Alleen net zoals Pandora in Avatar is de situatie niet zo vreedzaam als het op een afstandje lijkt.

De speler is één van de Outriders, een groep huurlingen die als eerste groep wordt losgelaten op Enoch om de situatie van dichtbij te inspecteren. Het duurt alleen niet lang voordat de spreekwoordelijke hel losbarst en vrijwel de hele groep wordt uitgeroeid door een bovennatuurlijke storm. De enige mogelijkheid om je zelfgemaakte karakter te redden is om terug te keren naar je cryo-pod en ingevroren te worden als een pak vissticks. De situatie lijkt niet erger te kunnen worden, maar wanneer je dertig jaar later weer wordt wakkergemaakt is er een complete oorlog uitgebroken tussen de mensheid en lijkt het einde nabij.

Is het wat?

Outriders valt onder het genre looter shooter, een type game waar de laatste jaren veel van zijn verschenen zoals Destiny 2, Anthem en The Division 2. En niet altijd met succes. Ontwikkelaar People Can Fly gooit het met Outriders alleen over een iets andere boeg. In plaats van puur te focussen op schieten en bergen loot, kunnen spelers in de game ook stoeien met bovennatuurlijke krachten. Spelers hebben namelijk een storm op Enoch overleefd en zijn daardoor gezegend met speciale krachten, die weer uniek zijn voor de vier verschillende klassen.

Die extra laag gameplay is meteen één van de sterkste punten van Outriders. Wanneer een enorme groep vijanden op je af komt rennen en je die met een vlammenzee of spiesen uit de grond een halt toe kan roepen, dan voel je je echt machtig. Je krijgt daarbij ook veel keuze in welke krachten je precies gebruikt en op welke manier je die aanpast door middel van een skill tree en modificaties op de vele wapens en uitrustingen. Geen enkel karakter zal bijna hetzelfde aanvoelen in Outriders, waardoor je het verhaal en de uitdagende endgame eindeloos kan blijven spelen.

Dat verhaal is alleen niet echt om over naar huis te schrijven. De game kent een uitgebreide cast aan personages, maar zo'n beetje iedereen is chagrijnig, boos en depressief - wat ook niet zo vreemd is gezien de situatie. Erg motiverend is het niet. De opdrachten die je moet uitvoeren voelen bovendien altijd alleen aan als een excuus om gewoon zoveel mogelijk vijanden te doden, als opzetje voor een intens gevecht met een baas of om je naar een ander gebied te sturen.

Met de verschillende klassen wil People Can Fly bovendien spelers aanmoedigen om samen met elkaar te spelen. Outriders kent daarom ook de mogelijkheid om alle missies met drie spelers in co-op te spelen, inclusief Crossplay. Dat betekent dat spelers op de PlayStation 4 ook samen kunnen spelers met vrienden op bijvoorbeeld de Xbox One en PC. Technische problemen gooien wat dat betreft alleen veel roet in het eten, waardoor even simpel een missie samen met je vrienden spelen niet zo simpel is als het klinkt. De intentie is goed, maar de ontwikkelaar heeft nog veel werk voor de boeg.

Plus- en minpunten

+ Speciale krachten laten je echt machtig voelen

+ Prachtige wereld met diverse gebieden

+ Veel keuzevrijheid en verschillende speelstijlen

- Verhaal voelt flinterdun aan

- Veel technische problemen met co-op

Conclusie

People Can Fly heeft veel ambitie gehad toen het begon aan Outriders en op een aantal vlakken is de studio daar met vlag en wimpel in geslaagd. Zo is de gameplay zeer verslavend dankzij de speciale krachten die je tot je beschikking hebt en zorgt het ook nog eens voor veel diversiteit. De wapens in de game voelen bovendien heel verschillend aan.

De belofte dat Outriders een compleet verhaal kent is geen leugen, maar het voelt het gros van de tijd voornamelijk aan als een excuus om je op pad te sturen en vijanden te doden. Verwacht dus zeker geen Oscar-waardig avontuur. Wil je de game daarnaast spelen met vrienden, dan moet je voorlopig ook genoegen nemen met technische problemen. Kan je langs die minpunten kijken en ben je op zoek naar een actievolle looter shooter met unieke elementen, dan ben je met Outriders aan het juiste adres.

Geschreven in samenwerking met XGN.nl