Premium Het beste van De Telegraaf

Koppel heeft bizarre week achter de rug: huis in brand na crematie, twee dagen later opnieuw brand én inbraak

Door Jan Willem Horstman Kopieer naar clipboard

Ina Harttekamp en Eugene Gravenhorst bij hun woning in Emmen die deze week twee keer in brand stond. Inmiddels hebben ze tijdelijk onderdak gevonden in de wijk Emmerhout. Ⓒ Jan Anninga

Emmen - Kom je terug van de uitvaart van je (schoon)vader, staat je huis in brand. Het overkwam Eugene Gravenhorst en Ina Harttekamp uit Emmen. En twee dagen was het opnieuw raak: weer brand in hun woning. ,,Wat ik toen dacht? Even helemaal niets meer.’’