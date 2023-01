Premium Het beste van De Telegraaf

’Eén man sloeg met pistool tegen het raam’ Gewapende mannen proberen Lorenzo te beroven, wilde achtervolging volgt

Door Matthijs Sorgdrager en Willem Groeneveld

Ⓒ DVHN/ Matthijs Sorgdrager

Groningen - Een peperdure, witte Mercedes knalt woensdagochtend tegen een gevel in Groningen. De politie spreekt van een beroving. Wat is hier gebeurd? Dit is het verhaal van de bestuurder.