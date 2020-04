Casa Rosso: ’geen drankjes en op afspraak naar toilet’

Cor van Dijk op de lege Wallen. Ⓒ Foto Richard Mouw

Amsterdam - Na jarenlang overspoeld te zijn door toeristen, liggen de Wallen er nu verlaten bij. Is de stilte die er heerst een voorbode voor de toekomst van het al eeuwen bruisende gebied? We vragen het Cor van Dijk, de voorzitter van de ondernemers die vertegenwoordigd zijn in de BIZ Burgwallen en daarnaast directeur van de Otten Groep, die onder andere het roemruchte sekstheater Casa Rosso runt.