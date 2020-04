Curaçao en Aruba sturen verpleegkundigen terug naar VS vanwege coronabesmetting

De zorgverleners worden betaald door Nederland. Het besluit om ze terug te sturen, is volgens de Curaçaose minister van Gezondheid, Suzy Camelia-Römer, in overleg met Nederland genomen. Ook het medisch personeel dat naar Aruba is gestuurd, meer dan twintig man, zal worden teruggestuurd. Zij zaten in hetzelfde vliegtuig als de ‘Curaçaose’ groep.

De vrouwelijke zorgverlener was al in april positief getest, maar vertoonde geen symptomen meer. Voor de vlucht werd ze opnieuw getest, maar ze nam het vliegtuig zonder de testresultaten af te wachten. Die test bleek wederom positief.

De zorgmedewerkers zijn werkzaam voor een Amerikaans bureau dat medische uitzendingen verzorgt. Nederland heeft aan de Caribische landen van het Koninkrijk medische apparatuur geleverd voor de bestrijding van corona. Daarbij werd ook gezorgd voor deze groep medewerkers die minimaal 45 en maximaal 90 dagen op de eilanden zouden blijven. Daarvoor moesten ze eerst 14 dagen in quarantaine.