Israël: van besmettingshaard tot oase in viruswoestenij dankzij vaccinatiecampagne

In Israël schijnt de zon ook figuurlijk weer voor de bevolking, die onder meer weer kan genieten van het terrasleven. Met dank aan de vaccinatiecampagne, waardoor inmiddels 90% van de 50-plussers is ingeënt. Ⓒ AFP

TEL AVIV - Er is leven na de pandemie. Wie het even niet meer ziet zitten, vanwege avondklokken en prikpauzes, zou zijn blik op Israël moeten vestigen. Nog maar een paar maanden geleden was dat land een van de grootste besmettingshaarden in de wereld. Nu is het een oase in de viruswoestenij. Bijna alles is weer open, maar het dagelijkse aantal besmettingen blijft teruglopen. Met dank aan de vaccinatiecampagne.